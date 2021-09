Antony geprezen na prestatie in Champions League: ’Ik ben blij dat ik Ajax kan helpen’

De nummer 11 was direct betrokken bij vier van de vijf doelpunten van Ajax. Antony prees zijn eigen prestatie én die van de hele ploeg tegen de Portugezen.

„Het was een geweldige avond voor ons team, we neutraliseerden de tegenstander en zetten dat om in doelpunten. Ik ben blij dat ik geholpen heb met mijn assists en acties. Het is een start die ons erg motiveert in de Champions League. We moeten dit niveau in de volgende wedstrijden proberen vast te houden”, aldus Antony.

Trending op Twitter

Tijdens de wedstrijd was Antony een van de tien meest becommentarieerde onderwerpen in Brazilië op Twitter. Het weerspiegelt de fase waarin de speler momenteel zit. Na olympisch kampioen te zijn geworden met Brazilië, keerde de aanvaller nog meer op dreef terug bij Ajax. Hij scoorde, werd in een wedstrijd uitgeroepen tot MVP en won in augustus de prijs voor doelpunt van de maand bij de Amsterdammers.

Antony: „Ik ben blij met de berichten die ik van de fans krijg op sociale media, het laat zien dat ik mijn werk probeer zo goed mogelijk te doen. Ik ga altijd het veld op denkend aan hen, om alle positieve reacties die ik krijg, terug te kunnen betalen.”

In de Champions League kwam Antony vijf keer in actie voor Ajax, scoorde één keer en gaf twee assists. Volgens de gegevens van SofaScore Brazil gaf hij bovendien negen beslissende passes, creëerde hij drie scoringskansen en schoot hij tien keer, waarvan zeven op doel.