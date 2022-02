Edwin van der Sar en rvc Ajax wisten al voor herbenoeming Marc Overmars van grensoverschrijdend gedrag

„Het was vlak voor 28 januari en betrof geluiden. Wij wilden dat eerst onderzoeken alvorens hier ruchtbaarheid aan te geven of de verlenging uit te stellen”, aldus Van der Sar. „Pas later kregen wij een breder beeld van de gedragingen en is er gehandeld.”

Marc Overmars met Edwin van der Sar Ⓒ ANP/HH

Omdat hij besloot te blijven, kreeg Overmars een bonus van 1.25 miljoen euro. „Wat daarmee gebeurt is een zaak van de rvc”, aldus Van der Sar, die nogmaals bevestigde nooit iets te hebben geweten van de grensoverschrijdende berichten van Overmars en daar ook geen aanleiding toe was. „Vandaar ben ik teleurgesteld en heel verdrietig over deze hele affaire. Dat we niet eerder naar buiten zijn getreden behoudens het persbericht is omdat mijn prioriteit als algemeen directeur van Ajax lag bij de slachtoffers en de interne organisatie.”

