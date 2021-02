Christophe Laporte wint openingsrit Ster van Bessèges, Danny van Poppel tiende

Het was een rit over 141 kilometer met een klimmetje op het einde. Op de Côte de la Tour in Bellegarde hield de renner van Cofidis zijn landgenoot Nacer Bouhanni achter zich. De Deense oud-wereldkampioen Mads Pedersen werd derde, Danny van Poppel sprintte naar de tiende plaats.

Bij de eerste doorkomst op de Côte de la Tour hadden drie vroege vluchters - de Fransen Alexandre Delettre, Louis Louvet en de Belg Tom Paquot - nog een minuut voorsprong. De ontsnapping was tien kilometer voor het einde voorbij. Kort voor de finish was er nog een valpartij in het peloton. Bouhanni trok de sprint bergop hard aan. Maar Laporte, winnaar van de Ster van Bessèges in 2019, passeerde hem nog ruim voor de finish.

De Zuid-Franse rittenkoers eindigt zondag.