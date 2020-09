Huiswerk voor Kiki Bertens: ’Het frustreert wel’

Bertens weet dat er aan de winkel is. En ze pakt de handdoek graag op. „Ik zal wel moeten, volgens mij”, klonk het monter. „Ik ga gewoon gelijk weer trainen. Ik ga morgen (vrijdag, red.) naar huis. Dan ga ik me voorbereiden op Parijs. Daar op tijd heen. Veel oefensetjes en punten spelen. Het is gewoon lastig qua ritme vinden. Hopelijk kom ik er dan wat beter in.”

"Een wedstrijd spelen is toch heel anders dan trainen"

Al te hoge verwachtingen zal Bertens dan ook niet hebben van het grandslamtoernooi waar ze in 2016 de halve eindstrijd bereikte. Nou hebben te hoge verwachtingen haar in het verleden ook weleens genekt, maar met deze onzekerheid afdalen naar Parijs is niet ideaal. Wellicht dat met een toernooi extra in de voorbereiding de zaken er anders hadden voorgestaan. Dat Bertens de toernooien van Cincinnati en de US Open (allebei in New York gespeeld) oversloeg, valt te respecteren, maar op zoek naar wedstrijdritme had ze de afgelopen weken een van de kleinere graveltoernooien kunnen spelen.

Kiki Bertens verlaat balend de baan. Ⓒ ANP/HH

De kans dat je na een afwezigheid van zeven maanden op de WTA Tour op een vroege zeperd wordt getrakteerd is immers aanzienlijk. Dat zou nog niet zo’n probleem zijn geweest als er nog een aantal toernooien tot Roland Garros zou worden gespeeld, maar dat is niet het geval. Een training blijft een training, zoals Bertens zelf ook aangaf. „Een wedstrijd spelen is toch heel anders dan trainen. Waarschijnlijk was het inderdaad gebrek aan wedstrijdritme”, liet ze weten.

31 onnodige fouten vertrokken er donderdagavond van het racket van Bertens. 11 winners is dan te weinig. „Dat dit gebeurt, is misschien niet heel gek, maar je hoopt het natuurlijk niet. Het verbaast me niet, maar het frustreert zeker wel. Als ik me erbij had neergelegd, was het misschien nog erger geworden qua score. Ik heb het een paar games ook wel goed gedaan, maar daarna draaide het weer om, en dat ging heel snel.”

Aan de volleertechniek ligt het niet bij Bertens. Ⓒ ANP/HH

Het was een uitermate vreemde wedstrijd op het Foro Italico. Bertens stond in een vloek en een zucht met 5-0 games in achter. Vervolgens won ze zes van de zeven games die volgden, om daar vier van de laatste vijf games te verliezen. Hercog is een speelster die normaal gesproken Bertens niet zou kunnen verontrusten op gravel, maar zonder ritme en vertrouwen bij de geboren Wateringse is het een heel ander verhaal. „Het lijntje is dun. Nu proberen we gewoon door te gaan. Veel punten spelen de komende weken, en dan op naar Parijs.”