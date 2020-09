Kiki Bertens: ’Het verbaast me niet, maar het frustreert zeker wel’

Kiki Bertens moet hard trainen op weg naar Parijs. Ⓒ ANP/HH

Een nederlaag bij haar rentree is geen ramp, maar de manier waarop Kiki Bertens in Rome verloor van Polona Hercog (twee keer 6-4) stemde wel tot nadenken. De nummer acht van de wereld kwam bij haar rentree na zeven maanden zonder wedstrijd op de WTA Tour matig voor de dag. En dat met Roland Garros over ruim een week in aantocht.