Pijnlijk: Ewan krijgt interview als winnaar GP Monseré, maar wint niet

Na bestudering van de finishfoto kreeg de 24-jarige renner van Intermarché-Circus-Wanty alsnog de zege toegewezen. „Ongelooflijk, ik dacht zelf ook dat ik tweede was geworden”, sprak de winnaar, die ontevreden was teruggekeerd uit de UAE Tour. „Ik kwam daar niet verder dan één keer de zevende plaats. Mentaal was het moeilijk voor me. Daarom is het zo mooi dat de ploeg zo veel vertrouwen in me heeft.” Voor Thijssen was het zijn vierde zege als wielerprof.

Ewan had even ervoor al zijn vermeende overwinning toegelicht. „Ik heb niet zo’n goed jaar achter de rug. Het is belangrijk om me vroeg in het seizoen weer eens te laten zien”, sprak de Australiër, die in zijn loopbaan al 59 keer won. Ewan meldde de komende twee weken te gaan trainen met het oog op Milaan-Sanremo. „Een koers als Parijs-Nice vind ik te zwaar. Dit werkt beter voor me.” Ewan werd al twee keer tweede in de Italiaanse voorjaarsklassieker.

Het is niet voor het eerst dit wielerjaar dat Ewan dacht dat hij gewonnen had, maar dat de jury er later op terug moest komen. In de eerste etappe van de UAE Tour moest er een juryberaad van een kwartier aan te pas komen om niet Ewan, maar Tim Merlier aan te wijzen als winnaar.