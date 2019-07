Mollema over Tourhitte: ’Ik vond het wel lekker’

De renner van Trek-Segafredo zat lekker in zijn vel. „Het was echt een lange finale. Zeker met die hitte erbij. Maar met 20 kilometer nog te gaan reden er tien weg. Toch voelde ik mij in de klim goed. We reden het gat ook bijna dicht, maar helaas niet totaan de voorste. Het was volle bak koers tot de finish.”

Als het aan Mollema ligt, is het nog niet zijn laatste wapenfeit in deze Tour. „Ik ben nog niet klaar, zeker niet. Ik voel me een stuk beter dan in de Pyreneeën.” Over de hitte in de Ronde van Frankrijk wil hij in ieder geval niet klagen. „Het was heet, maar ik hield er wel van. Ik vond het wel lekker. Lekker zweten.”

