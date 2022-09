Vincent Janssen blijft een sensatie in België

Janssen, die eerder op de dag een uitnodiging kreeg van bondscoach Louis van Gaal voor de laatste twee wedstrijden van Oranje in de Nations League tegen Polen en België, is nu vijf competitieduels op rij trefzeker geweest. De oud-spits van AZ staat op zes doelpunten.

Snelle goal

Antwerp kwam in de 7e minuut op voorsprong. Verdediger Toby Alderweireld kopte raak na een goed genomen hoekschop van Calvin Stengs. Naast Janssen en Stengs had ook middenvelder Jurgen Ekkelenkamp een basisplaats in het elftal van trainer Mark van Bommel.

Janssen verdubbelde de voorsprong in de 20e minuut. Na een lange bal kopte de aanvaller de bal terug op Pieter Gerkens. Het schot van de middenvelder verdween vervolgens via de hak van Janssen in het doel: 2-0. RFC Seraing scoorde kort voor rust via Antoine Bernier tegen. Na rust bleven doelpunten uit.

Foutloze start

Antwerp is na negen speelronden met 27 punten nog altijd foutloos in de Belgische competitie. KRC Genk en Club Brugge, die dit weekeinde allebei nog in actie komen, volgen op 8 punten achterstand.