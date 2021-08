Enorme tegenvaller voor Nadine Visser: ’Ik wilde mijn snelste race ooit lopen’

Nadine Visser is als vijfde over de meet gekomen. Ⓒ René Bouwman

TOKIO - Nadine Visser staat flink te balen van haar vijfde plaats in de finale van de 100 meter horden terwijl Nederlandse journalisten haar kritisch aan de tand voelen. Dan komt ineens een Finse reporter tussenbeide. ,,Gefeliciteerd met je mooie prestatie. Jij was de enige Europese in de finale. Wat doen jullie goed in Nederland?’’