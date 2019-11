Demontage ’rampdak’ AZ-stadion afgerond

Vrijdag werd de laatste spant met een grote kraan verwijderd. AZ gaat nu zorgen voor de nodige tijdelijke voorzieningen en hoopt dan op 15 december weer in eigen huis te kunnen spelen, tegen Ajax. De burgemeester van Alkmaar moet daar komende maand nog wel toestemming voor geven.

Begin augustus stortte een deel van het dak als gevolg van een zuidwesterstorm naar beneden. De lasverbindingen in de draagconstructie bleken te dun en het dak was niet berekend op de grote neerwaartse windbelasting waar op 10 augustus sprake van was. De clubleiding van AZ besloot al snel daarna om een groot deel van het stadiondak te verwijderen. De Alkmaarse ploeg wijkt voor thuiswedstrijden steeds uit naar Den Haag.

Driekwart van het dak is verwijderd, alleen het gedeelte boven de hoofdtribune is nog intact.