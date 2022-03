Reinier de Ridder wint aan respect in vechtsportwereld met gelijkspel tegen legende

De 31-jarige Bredanaar is de kampioen in het midden- en lichtzwaargewicht van de Aziatische MMA-organisatie One, dat zaterdag een speciaal evenement organiseerde met tal van grootheden om het tienjarig bestaan te vieren. De Ridder en Galvão zochten in een twaalf minuten durende partij continu naar een verwurging (submission), de enige manier om te winnen, maar bleken aan elkaar gewaagd. De wedstrijd eindigde onbeslist.

De Ridder, met zijn 1,93 meter precies 23 centimeter langer dan zijn Braziliaanse tegenstander, belandde een paar keer op zijn rug en ook zijn been kwam een keer in gevaar, maar de Brabander wist telkens uit zijn benarde positie te ontsnappen.

Als het aan De Ridder had gelegen had de partij nog wel even door mogen gaan. „Ik kwam hier niet om gelijk te spelen. Ik kwam hier om te winnen. Zullen we nog tien minuten doen?”, richtte hij zich in de kooi tot Galvão, natuurlijk voor de grap.

„Het was een eer om een legende als André te treffen”, ging De Ridder verder. „Ik heb het vandaag 12 minuten in zijn wereld volgehouden, laten we kijken of hij dat ook in mijn tak van sport kan”, daagde De Ridder zijn acht jaar opponent tot een strijd om een van zijn MMA-wereldtitels. Galvão praatte in zijn speech na afloop echter over het aanbod heen. ,,Reinier heeft me echt verrast. Hij leek heel moe, maar desondanks kreeg ik hem niet te pakken. Hij heeft het echt heel goed gedaan.”

De Ridder, die aantrad in een voetbalbroekje van het Nederlands elftal, vocht in totaal 15 MMA-partijen. Nog nooit verloor The Dutch Knight, zoals de bijnaam van de fysiotherapeut en sportschoolhouder luidt.

Een maand geleden won hij zijn derde titelpartij in zestien maanden. Mogelijk stapt hij in 2023 over naar een andere MMA-organisatie. „Maar daar kan ik op dit moment nog weinig over zeggen. Dat heeft met contracten te maken. Voorlopig zijn er bij One nog een aantal gasten die ik wil verslaan. Zo zou het leuk zijn om ook de zwaargewichttitel te pakken. Misschien dat ik dan volgend jaar een andere uitdaging aanga, in een ander deel van de wereld.”

Nieky Holzken

Nieky Holzken kwam zaterdag ook in actie. De Helmondse lichtgewicht verloor in de tweede ronde op knock-out van Sinsamut Klinmee. De voormalig Glory-kampioen hoorde pas laat tegen wie hij moest vechten. Zijn aanvankelijke tegenstander, een Rus, mocht namelijk niet meer in actie komen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Klink op onderstaande link voor het volledige interview met Reinier de Ridder dat deze week in De Telegraaf verscheen. „Hoe dichterbij een partij komt, hoe moeilijker het wordt om het monster in mij in toom te houden.”