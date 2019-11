’Stengs en Boadu zijn klaar voor Oranje-debuut’

Patrick Kluivert tijdens het EK 1996 in duel met Laurent Blanc Ⓒ ANP

Met het Oranje-debuut van de jonge AZ-aanvallers Myron Boadu (18 jaar, 21 Eredivisie-duels) en Calvin Stengs (20 jaar, 35 Eredivisie-duels) in het verschiet ligt een aloude controverse op de loer. Want: in hoeverre zijn leeftijd en ervaring noodzakelijk om te debuteren in het Nederlands elftal? Een viermanspanel aan ervaringsdeskundigen (Patrick Kluivert, Hedwiges Maduro, Ron Vlaar en Matthijs de Ligt) geeft tekst en uitleg: „Leeftijd en ervaring mogen geen issue zijn.”