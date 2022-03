Premium Het beste van De Telegraaf

Grootste padeltoernooi Europa naar Amsterdam: ’De hele wereldtop is aanwezig’

Door Benny Ruff

Oud-tennisprof John van Lottum bij de nu nog lege Markthallen. In september wordt op deze unieke locatie de World Padel Tour Amsterdam Open gehouden. Ⓒ Richard Mouw

AMSTERDAM - De hoofdstad is een groot sportevenement rijker: World Padel Tour Amsterdam Open. „Het grootste padeltoernooi van Europa voor mannen en vrouwen komt daarmee naar Amsterdam. Hierbij is de hele wereldtop aanwezig”, zegt John van Lottum vol trots. „Het evenement staat eind september op de agenda en duurt een week, van 26 september tot 2 oktober. Padel is de snelst groeiende sport in de wereld. Ook in Nederland verovert deze racketsport de harten van de mensen.”