Krol: ’Tsja, je moet toch wat’

„Ik heb bij dit toernooi niet één goede binnenbocht gereden”, liet hij teleurgesteld bij de NOS weten. „Ik kon niet omgaan met de hogere snelheid hier. Gek genoeg had ik daar vorig jaar in Salt Lake City geen last van. Dat baart me zorgen. Ik heb geen idee waar het nu aan ligt.”

Krol reed zaterdag op de 1000 meter de derde tijd, maar hij werd naderhand gediskwalificeerd wegens het hinderen van zijn tegenstander. „Nee, dit was niet mijn weekeinde”, zei de man die op donderdag nog wel WK-goud veroverde met Oranje op de teamsprint.

„Misschien moet ik meer aan shorttracktraining gaan doen om mijn bochtentechniek te verbeteren. Tsja, je moet toch wat? Koelizjnikov heeft hier op de 1000 meter een nieuwe standaard neergezet en daar zullen we echt iets tegenover moeten gaan zetten. Het moet anders en beter bij ons komend seizoen.”

De Rus Pavel Koelizjnikov reed zaterdag een fabelachtig wereldrecord op de kilometer (1.05,69).