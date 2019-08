Opvallende uitspraak De Boer over vrouwenvoetbal

Het salaris van de vrouwen wordt tot 2023 geleidelijk omhoog getrokken. De trainer van Atlanta United heeft hier in ieder geval een uitgesproken mening over. „Ik vind het belachelijk. Als er naar de finale van het wereldkampioenschap 500 miljoen mensen ofzo kijken, en naar de vrouwenfinale 100 miljoen, dan is dat een verschil. Het is niet hetzelfde. Natuurlijk moeten ze betaald krijgen wat ze verdienen en niet minder, gewoon wat ze echt verdienen”, zegt hij in The Guardian.

De voormalig trainer van Ajax vindt dat het verschil vooral moet liggen in de populariteit van de sport. En daarmee dus ook de opbrengsten van de advertenties. „Als het net zo populair is als de mannen, dan zullen ze het krijgen, want dan zullen de inkomsten en de advertenties ook daar naartoe gaan. Maar dat is niet zo, dus waarom moeten ze hetzelfde verdienen? Dat begrijp ik niet.”

Het gelijktrekken van salaris is over komen waaien vanuit ’andere ongelijkheden uit de samenleving’, meent De Boer. „Vrouwen werden onderbetaald, zeker in managementposities. Als je een manager in een bank ofzo bent, moet je hetzelfde verdienen als mannen, omdat dat verschil alleen mentaal is. Niet fysiek. Maar dat komt nu een beetje over naar de sportwereld, zoals tennis en voetbal. Maar dat is nog steeds anders.”