Sander Westerveld en de drie glorietijden van Real Sociedad

Sander Westerveld juicht al keeper van Sociedad. Ⓒ ANP/HH

HILVERSUM - Real Sociedad, donderdag tegenstander van AZ in de Europa League, beleeft in Spanje haar derde bloeiperiode. Sander Westerveld (46), telg van het elftal dat aan het begin van de eeuw bijna de ’Galacticos’ van Real Madrid te slim af was: „Sociedad kan voor een stunt à la Leicester City zorgen.”