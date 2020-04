Depay kondigt nieuwe videoclip aan, mét lijger

Nadat de geblesseerde aanvaller van Oranje vorige week een behoorlijke discussie ontlokte na zijn pose met een lijger, liet hij zich ook op het veld van het Olympisch Stadion zien. Daar werkte de voormalig PSV’er aan zijn herstel.

En ook in dit paasweekeinde doet de 26-jarige aanvaller van Olympique Lyon van zich spreken. Op zijn twitteraccount kondigt Depay zijn nieuwe videoclip aan, die volgende week te zien zal zijn. In de teaser is ook de lijger weer zichtbaar, die gezellig met Depay aan tafel mee eet.

De aanwezigheid van de lijger kwam Depay vorige week op forse kritiek van onder meer dierenactivisten te staan, waarop de aanvaller weer reageerde met de tekst dat Nederland een land rand van racisme om kleine dingen is.