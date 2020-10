Michael Owen: ’Perr Schuurs nieuwe Matthijs de Ligt’

Perr Schuurs of Ajax probeert Roberto Firmino het lastig te maken. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Jürgen Klopp lacht zijn tanden al vaak bloot, maar het resultaat (1-0 zege) in de Johan Cruijff ArenA deed hem met een zo mogelijk nog grotere smile terugvliegen naar Engeland. „We hebben onze gewoonlijke klasse niet getoond, we hebben onze kansen niet benut maar als je wint terwijl je niet op je best bent, moet je tevreden zijn”, aldus de Duitse trainer van Liverpool.