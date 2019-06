Federer opnieuw in eindstrijd toernooi Halle

De 37-jarige Zwitser rekende zaterdag in de halve eindstrijd af met de Fransman Pierre-Hugues Herbert. Het werd 6-3 6-3. De partij duurde iets langer dan een uur.

Federer won het toernooi in Halle al negen keer. Zondag neemt de 20-voudig winnaar van een grand slam het op tegen David Goffin. De Belg was in twee sets te goed voor de Italiaan Matteo Berrettini: 7-6 (4) 6-3. Berrettini won vorige week nog de titel op het gras in Stuttgart.