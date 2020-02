Live Eredivisie: Heracles ontvangt Fortuna

Op de vrijdagavond wordt afgetrapt in het oosten van het land. Heracles Almelo ontvangt om 20.00 uur Fortuna Sittard.

Volg hier het duel van Heracles met Fortuna van minuut tot minuut en mis niks via onze uitgebreide live widget.

Fortuna Sittard bevindt zich momenteel in veilige haven (13e), maar als het de Limburgers even tegenzit, dan ligt degradatie weer zomaar op de loer. Het gat naar de gevarenzone bedraagt slechts drie punten. De Limburgers reizen wel met zelfvertrouwen af naar Almelo. De vorige speelronde werd het hoger geklasseerde sc Heerenveen met een nederlaag naar huis gestuurd (2-1).

Heracles is terug te vinden in de middenmoot van de Eredivisie. Met 26 punten op zak lijken de Heraclieden zich geen zorgen te hoeven maken over degradatie, maar playoffs voor Europees voetbal is daarentegen ook ver uit zicht. De club uit Almelo zit in een mindere fase. Na de winterstop heeft de formatie van Frank Wormuth nog niet weten te winnen. Sterker nog, er werd drie keer verloren en Cyriel Dessers staat in 2020 - na 12 treffers in de eerste seizoenshoeft - nog altijd droog.

Programma speelronde 22

Vrijdag

20.00 uur: Heracles Almelo - Fortuna Sittard

Zaterdag

18.30 uur: FC Groningen - Vitesse

19.45 uur: PSV - Willem II

19.45 uur: sc Heerenveen - VVV-Venlo

20.45 uur: RKC Waalwijk - PEC Zwolle

Zondag

12.15 uur: FC Utrecht - Ajax

14.30 uur: AZ - Feyenoord

14.30 uur: Sparta Rotterdam - ADO Den Haag

16.45 uur: FC Emmen - FC Twente

