Lars Boom: ’Hopelijk over twee jaar een mooi Vuelta-feestje maken’

Lars Boom reed in het begin van de Vuelta 2009 kortstondig in de rode bergtrui. Destijds droeg de leider in het algemeen klassement nog een gouden in plaats van rode trui, zoals nu. Ⓒ ANP

De start van de Ronde van Spanje in Utrecht zou een nog groter wielerfeest moeten worden dan de editie in 2009, toen Assen het toneel was van de ’Gran Salida’. De Nederlandse organisatie is door de coronacrisis en de verplaatsing van de datum naar begin november genoodzaakt de start terug te geven. Lars Boom en Johnny Hoogerland, beiden present in 2009, weten welk feest nu aan de Nederlandse sportfans voorbij gaat. „Ik heb met kippenvel op mijn fiets gezeten”, memoreert Hoogerland.