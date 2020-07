Verstappen keek video terug: ‘Cool om te zien’

,,Het is goed dat het team een week thuis is geweest en iedereen tijd heeft kunnen spenderen met hun families na die eerste triple-header. Zeker na die extra stress voor de race in Hongarije”, doelt de coureur van Red Bull Racing op zijn crash in de opwarmronde, waarna zijn monteurs er in recordtijd voor zorgden dat hij alsnog naar een tweede plek kon rijden.

,,Ik heb de video waarin de monteurs aan mijn auto werkten op de grid teruggekeken. Het is ongekend wat ze hebben bereikt, maar het was ook cool om te zien hoe ze allemaal precies wisten wat ze moesten doen. Zelfs in zo’n onverwachte situatie. Zonder hem had ik de race niet eens kunnen starten.”

Op het enorm snelle circuit in Engeland lijkt Mercedes opnieuw schier onverslaanbaar de komende weken. Verstappen vertelt in een communiqué van zijn team: ,,Silverstone is een heel mooi circuit om te rijden. De bochten zijn enorm snel. Een bocht als Copse is vol gas en dat geldt ook voor Maggots, in de zevende versnelling. Zeker in de kwalificatie, waarin je niet eens meer hoeft te remmen, maar alleen hoeft terug te schakelen. Op Silverstone is het noodzakelijk om het juiste vleugel-niveau op de auto te hebben en in de langzamere bochten prefereer je natuurlijk weer meer downforce en grip. Natuurlijk kan het altijd regenen in Engeland, maar daar houd ik van. Dat zou ons mogelijk nog kunnen helpen om de boel iets op te schudden.”

Vooralsnog lijkt het komend weekeinde droog te blijven rond Silverstone. Op zaterdag en zondag koelt het wel flink af in vergelijking met de dagen ervoor.