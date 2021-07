’Niet te veel vragen van Mathieu van der Poel’

Michael Boogerd Ⓒ Rias Immink

Deze Tour hebben we als Nederlandse wielerliefhebbers niets te klagen. Ik heb zaterdag zitten genieten van de ritzege van Bauke Mollema. Die heeft de laatste jaren laten zien dat de rol als rittenkaper hem beter past dan die van klassementsrenner. Dit is al zijn tweede ritzege in de Tour en hij heeft inmiddels een prachtige erelijst. Het zijn geen pannenkoek-koersen die Mollema wint.