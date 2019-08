Rennes werpt zich weer op als plaaggeest van PSG

Twee weken geleden troffen beide clubs elkaar ook al, toen in China voor de strijd om de Franse Supercup. PSG won dat duel met 2-1 en nam daarmee een beetje revanche voor de verloren bekerfinale eind april tegen Stade Rennes.

Edinson Cavani zette de sterrenploeg van trainer Unai Emery nog wel op voorsprong, maar M’Baye Niang trok de stand kort voor rust weer gelijk. Romain Del Castillo tekende aan het begin van de tweede helft voor de winnende treffer in het Roazhon Park.

Neymar

Bij PSG ontbrak Neymar opnieuw in de selectie. De Braziliaan traint weliswaar weer mee met de groep, maar is na een enkelblessure nog niet fit genoeg om te spelen. De duurste voetballer ter wereld (222 miljoen euro) wordt ook al wekenlang in verband gebracht met een terugkeer naar Spanje.

PSG begon de competitie vorige week met een zege (3-0) op Nimes.

