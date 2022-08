Sport kort: Ellen van Dijk tot en met Spelen van Parijs bij Trek

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Van Dijk blijft met oog op Spelen bij Trek-Segafredo

10.34 uur: Wereldkampioene Ellen van Dijk blijft de komende twee seizoenen fietsen voor Trek-Segafredo. De 35-jarige houdster van het werelduurrecord wil zich bij de ploeg, waar ze sinds 2019 voor rijdt, onder meer gaan voorbereiden op de Olympische Spelen van 2024. „Daar wil ik graag rijden, juist omdat ik ontbrak in de selectie voor de Spelen van Tokio. Ik ben nog steeds op jacht naar een olympische medaille.”

„Omdat ik hier al vanaf het begin van de ploeg ben, voel ik echt dat ik er een onderdeel van ben. Trek heeft sinds het in de wereld van het vrouwenwielrennen is gestapt echt een nieuwe standaard gezet die veel andere teams nu volgen. Ik ben supertrots om voor dit team te rijden”, voegde Van Dijk daar bij de bekendmaking aan toe.

De Nederlandse werd vorig jaar wereldkampioen tijdrijden en eindigde vorige week als tweede in de strijd om de Europese titel.

Nederlandse rugbybond wil met Welshman als bondscoach naar WK

09.12 uur: De Nederlandse rugbybond heeft Lyn Jones aangesteld als bondscoach van de nationale selecties. De 58-jarige Welshman is een ervaren rugbytrainer, die eerder bondscoach was van Rusland. De Nederlandse bond heeft Jones mede dankzij financiële steun van de mondiale federatie World Rugby kunnen binnenhalen.

De internationale bond heeft Nederland voor een periode van zes jaar opgenomen in een zogeheten high performance-programma. Daartoe behoren 24 rugbylanden die zowel financieel als organisatorisch worden gesteund door World Rugby. „Ik ben vereerd en blij dat ik me mag gaan inzetten om de doelstellingen van Rugby Nederland te helpen bereiken”, zegt Jones. „Een van die doelstellingen is om een vooraanstaand rugbyland op het niveau van landen als Spanje en Roemenië te worden. Een andere is om op termijn deel te nemen aan het WK rugby.” De Nederlandse bond mikt daarbij met de mannenploeg op het WK van 2027 in Australië.

Eerder deze zomer fungeerde de Zuid-Afrikaan Dick Muir voor twee maanden als interim-bondscoach van de rugbyers van Oranje. Muir (57) ging begin dit jaar als bondscoach van Rusland aan de slag. Omdat de Russische rugbyers vanwege de oorlog in Oekraïne voorlopig geen internationale wedstrijden mogen spelen, liet Muir zijn contract ontbinden.

Griekspoor verliest in kwalificatie, maar als lucky loser door

08.31 uur: Tallon Griekspoor mag ondanks zijn nederlaag in de laatste kwalificatieronde in Winston-Salem toch meedoen aan het hoofdtoernooi. De Nederlander werd als zogeheten lucky loser toegelaten, als vervanger van een afgehaakte deelnemer. Griekspoor neemt het maandag in de eerste ronde op tegen de Australiër Alexei Popyrin en treft bij winst landgenoot Botic van de Zandschulp in ronde twee. De als tweede geplaatste Van de Zandschulp heeft een ’bye’ in de eerste ronde.

Griekspoor was in de kwalificaties voor het Amerikaanse hardcourttoernooi als eerste geplaatst. De 26-jarige Haarlemmer versloeg eerst de Griek Michail Pervolarakis (3-6 6-4 6-3), maar moest het in de beslissende ronde afleggen tegen Christopher O’Connell uit Australië: 6-7 (4) 6-7 (4). Later op de dag volgde alsnog goed nieuws voor de Nederlander, die in Winston-Salem zijn rentree maakt na een coronabesmetting.

Griekspoor kwam half juni voor het laatst in actie in Hamburg, waarna hij zich ziek terugtrok in Kitzbühel. De huidige nummer 46 van de wereld moest daarna de masterstoernooien van Montreal en Cincinnati laten schieten.

Griekspoor hoopt in Winston-Salem (North Carolina) wat ritme op te doen voor de US Open, die volgende week begint. Vorig jaar haalde Griekspoor de tweede ronde in New York. Hij verloor toen van de Serviër Novak Djokovic.

Nederlandse voetbalsters naar halve finales WK onder 20 jaar

07.46 uur: De Nederlandse voetbalsters hebben op het WK onder 20 jaar in Costa Rica de halve finales bereikt. De ploeg van bondscoach Jessica Torny versloeg Nigeria in Alajuela met 2-0. Nederland strijdt in de nacht van donderdag op vrijdag met Spanje om een plek in de WK-finale.

PSV-speelster Zera Hulswit, die voor het eerst op dit WK in de basis mocht starten, schoot Oranje na 10 minuten op voorsprong. Na ruim een half uur verdubbelde de 18-jarige Ziva Henry (Ajax) de score. Aanvoerster Marit Auée kreeg haar tweede gele kaart van het toernooi en is daarom geschorst voor het duel met Spanje.

Oranje Onder 20 begon het WK in Costa Rica met een nederlaag tegen Japan (0-1), maar versloeg daarna de Verenigde Staten (3-0) en Ghana (4-1). „Spanje is een zware tegenstander, maar we hebben genoeg kwaliteiten in onze ploeg om ze te verslaan”, zei Hulswit. „We hebben een geweldige kans om de finale te halen.” De andere finalist komt uit het duel tussen Brazilië en Japan.

Torny (41) combineert sinds vorig jaar haar functie bij Oranje onder 20 jaar met een rol als assistent bij het ’grote’ Oranje. Na het teleurstellend verlopen EK van deze zomer in Engeland nam de KNVB afscheid van bondscoach Mark Parsons. Torny wordt genoemd als mogelijke vervanger van de Engelsman. Ze is een van de vijf Nederlandse vrouwen die over het hoogste trainersdiploma beschikt.