Sport kort: Griekspoor als lucky loser door naar hoofdtoernooi Winston-Salem

Griekspoor verliest in kwalificatie, maar als lucky loser door

08.31 uur: Tallon Griekspoor mag ondanks zijn nederlaag in de laatste kwalificatieronde in Winston-Salem toch meedoen aan het hoofdtoernooi. De Nederlander werd als zogeheten lucky loser toegelaten, als vervanger van een afgehaakte deelnemer. Griekspoor neemt het maandag in de eerste ronde op tegen de Australiër Alexei Popyrin en treft bij winst landgenoot Botic van de Zandschulp in ronde twee. De als tweede geplaatste Van de Zandschulp heeft een 'bye' in de eerste ronde.

Griekspoor was in de kwalificaties voor het Amerikaanse hardcourttoernooi als eerste geplaatst. De 26-jarige Haarlemmer versloeg eerst de Griek Michail Pervolarakis (3-6 6-4 6-3), maar moest het in de beslissende ronde afleggen tegen Christopher O'Connell uit Australië: 6-7 (4) 6-7 (4). Later op de dag volgde alsnog goed nieuws voor de Nederlander, die in Winston-Salem zijn rentree maakt na een coronabesmetting.

Griekspoor kwam half juni voor het laatst in actie in Hamburg, waarna hij zich ziek terugtrok in Kitzbühel. De huidige nummer 46 van de wereld moest daarna de masterstoernooien van Montreal en Cincinnati laten schieten.

Griekspoor hoopt in Winston-Salem (North Carolina) wat ritme op te doen voor de US Open, die volgende week begint. Vorig jaar haalde Griekspoor de tweede ronde in New York. Hij verloor toen van de Serviër Novak Djokovic.

Nederlandse voetbalsters naar halve finales WK onder 20 jaar

07.46 uur: De Nederlandse voetbalsters hebben op het WK onder 20 jaar in Costa Rica de halve finales bereikt. De ploeg van bondscoach Jessica Torny versloeg Nigeria in Alajuela met 2-0. Nederland strijdt in de nacht van donderdag op vrijdag met Spanje om een plek in de WK-finale.

PSV-speelster Zera Hulswit, die voor het eerst op dit WK in de basis mocht starten, schoot Oranje na 10 minuten op voorsprong. Na ruim een half uur verdubbelde de 18-jarige Ziva Henry (Ajax) de score. Aanvoerster Marit Auée kreeg haar tweede gele kaart van het toernooi en is daarom geschorst voor het duel met Spanje.

Oranje Onder 20 begon het WK in Costa Rica met een nederlaag tegen Japan (0-1), maar versloeg daarna de Verenigde Staten (3-0) en Ghana (4-1). „Spanje is een zware tegenstander, maar we hebben genoeg kwaliteiten in onze ploeg om ze te verslaan”, zei Hulswit. „We hebben een geweldige kans om de finale te halen.” De andere finalist komt uit het duel tussen Brazilië en Japan.

Torny (41) combineert sinds vorig jaar haar functie bij Oranje onder 20 jaar met een rol als assistent bij het ’grote’ Oranje. Na het teleurstellend verlopen EK van deze zomer in Engeland nam de KNVB afscheid van bondscoach Mark Parsons. Torny wordt genoemd als mogelijke vervanger van de Engelsman. Ze is een van de vijf Nederlandse vrouwen die over het hoogste trainersdiploma beschikt.