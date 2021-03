Dylan van Baarle bekroont solo met zege in Dwars door Vlaanderen

Dwars door Vlaanderen geldt als voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen, de klassieker die zondag op het programma staat.

Kort voor de Taaienberg, een van de zwaardere hindernissen onderweg op 55 kilometer voor de finish, zorgde een val van onder anderen Matteo Trentin voor een breuk in het peloton. De klim zelf zorgde voor nog meer verschillen. Er reden opeens verschillende groepjes, uit de eerste ontsnapte Van Baarle op de klim Berg ten Houte. Het was het begin van een niet geplande solo. Te ver, maar omdat niemand aansloot onvermijdelijk.

Achter hem veranderde de groep een aantal malen van samenstelling: de Belgen Tim Wellens en Greg Van Avermaet waren actief. Mathieu van der Poel liet zich even zien, maar liet zich terugzakken om zijn ploegmaat Merlier kansrijk te maken voor een eventuele massasprint.

Dylan van Baarle: „Ik kon alleen nog maar denken: karren maar, karren maar.” Ⓒ HH/ANP

Van Baarle had met nog 25 kilometer te gaan nog altijd een halve minuut voorsprong op zijn belagers. De Belg Jasper Stuyven en Van Avermaet deden op de helling van de Holstraat nog een poging. Maar de samenwerking haperde en Van Baarle profiteerde door weer uit te lopen naar een marge van bijna 40 seconden. Zijn tijdritkwaliteiten - hij was Nederlands kampioen in 2018 - hielpen hem door de laatste kilometers naar Waregem.

Met zijn zege werd Van Baarle de opvolger van Mathieu van der Poel, die de editie van 2019 won. Vorig jaar ging de koers vanwege de coronapandemie niet door.

Een solo van 50 kilometer winnend afsluiten, dat had de 28-jarige Nederlander nou ook weer niet voorzien. „Ik had gehoopt dat er renners zouden aansluiten, maar dat gebeurde niet. Ik kon alleen nog maar denken: karren maar, karren maar. Ik ben zo blij dat ik het gehaald heb”, zei Van Baarle bij Sporza.

„Een semi-klassieker winnen is super speciaal. Dit was ook de eerste waar ik een keer op het podium stond.” In 2015 werd Van Baarle al eens derde, zoals hij in de Ronde van Vlaanderen al drie keer in de top tien eindigde. „Deze overwinning komt natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen.”

Annemiek van Vleuten knuffelt haar prijs na de zege in Dwars door Vlaanderen. Ⓒ HH/ANP

Zege Van Vleuten

Eerder op de dag won Annemiek van Vleuten Dwars door Vlaanderen bij de vrouwen. De Nederlandse ontsnapte op zo’n 30 kilometer voor de finish op de Knokteberg uit een eerste groep en kreeg Kasia Niewiadoma mee. In een lange sprint hield ze de Poolse net achter zich.

Het was haar eerste zege van het seizoen, ook haar eerste in het shirt van Movistar.