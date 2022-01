’Vaatwasserarchitect’ Alex Pastoor: ’Toen moest ik van mijn vrouw maar weer een baan gaan zoeken’

Voetbal

AC Milan wint en houdt Milanese strijd in Serie A in stand

AC Milan blijft in de Serie A de voornaamste uitdager van landskampioen en koploper Internazionale. De nummer 2 won in het eigen San Siro met 3-1 van AS Roma. Milan komt door de zege op 45 punten, één minder dan Inter, dat donderdag niet in actie kwam. De wedstrijd tegen Bologna werd vanwege de vele...