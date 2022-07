Max Verstappen na ’goed gesprek’ weer te zien in populaire Netflix-documentaire

De regerend wereldkampioen werkte de voorbije jaren niet mee aan de serie, omdat hij vond dat veel zaken uit z’n verband werden gerukt en er soms ook werd getracht een rivaliteit of vijandigheid te creëren die er niet was.

Ook dit jaar lopen de filmmakers weer mee en Verstappen stelt dat hij nu normaal gesproken wel gaat meewerken. „We hebben een goed, kort gesprek gehad”, aldus de Red Bull-coureur. „Ik weet dat het heel populair is en goed voor de sport en ik vind het niet erg om daarin een rol te spelen, maar het moet voor beide partijen goed zijn. Het moet voor mij ook zin hebben om eraan mee te doen. Ik wil dan graag wat meer de controle hebben over wat er naar buiten komt, van wat ik zeg. Soms loopt er ook een camera achter je mee, zonder dat je er erg in hebt. Het gesprek was positief, laten we nu zien wat er precies uitkomt.”