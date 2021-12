Premium Het beste van De Telegraaf

Na misser in kwalificatie: ‘Tot die laatste bocht een mega-ronde’ Perfectionist Max Verstappen is teleurgesteld in zichzelf

Max Verstappen baalt enorm van zijn misser. Ⓒ EPA

JEDDAH - Het zal veel van zijn fans en bewonderaars wellicht verbazen, maar ook Max Verstappen is een mens. Dat is tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië pijnlijk duidelijk geworden. De WK-leider steekt de hand in eigen boezem en is tegelijkertijd positief gestemd over de snelheid van zijn auto.