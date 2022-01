Elftal van de Week: ’Dusan Tadic liet op Nederlands topniveau zien de beste aanvaller te zijn’

Doel

„Kostas Lamprou van PEC Zwolle is mijn keeper van de week”, aldus de 5-voudig international. „Hij had een paar mooie reflexen en was ook prima in het meevoetballen. Mooi om te zien hoe trainer Dick Schreuder in een week of vijf tijd van PEC Zwolle een heel andere ploeg lijkt te hebben gemaakt en opnieuw wint.”

Defensie

„Noussaïr Mazraoui van Ajax is na de topper tegen PSV zonder twijfel de rechtsback. Hij was de meest besproken man na zijn schitterende winnende goal, maar vooral omdat hij áltijd goed is aan de bal. Hij past echt bij het Ajax-voetbal onder deze trainer. Waar zijn plafond ligt? Juist omdat hij zo goed bij Ajax past, vind ik dat moeilijk in te schatten. Er zijn veel spelers die bij Ajax geweldig voetballen, maar het in de absolute top moeilijker hebben omdat daar ook andere en meer fysiekere dingen worden verlangd. De vraag is altijd hoe dat uitpakt.”

„Mees Hilgers van FC Twente is mijn rechter centrale verdediger. Hij heeft niet heel veel hoeven doen door de weerstand van Willem II. Maar dat is een speler van wie je, als je de tv aanzet, direct zegt: die heeft wat. Hij is goed in de opbouw en zat er ook verdedigend een aantal keer heel goed tussen. Een opvallende jongen.”

"Dat is een speler van wie je, als je de tv aanzet, direct zegt: die heeft wat"

„Lisandro Martinez staat naast hem, duidelijk. Als je het echt hebt over de mentaliteit, met de hardheid en gemeenheid in het verdedigen: dat zie je in het Nederlandse voetbal bijna niet. Dat terugrollen in het veld bijvoorbeeld in blessuretijd, daarvan snap ik dat mensen daar een hekel aan kunnen hebben. Het kan heel irritant zijn, maar zeker voor Ajax met zijn frivoliteiten, zijn dat soort spelers heel belangrijk. Daarbij is hij zó goed aan de bal ook. Hij was de opvallendste in de topper tegen PSV.”

„Owen Wijndal speelde bij AZ met twee vingers in de neus, maar Tyrell Malacia van Feyenoord verdiende het deze week meer. Hij is altijd super gedreven, stak er heel veel energie in en tegen hem is het altijd moeilijk voetballen. Voor wie ik zou kiezen voor Oranje? Ze zijn allebei echt erg goed. Malacia is meer de vechter waar de energie van afstraalt, Wijndal wat rustiger en meer gecontroleerd.”

Orkun Kökcü haalt verwoestend uit van afstand en zet Feyenoord op voorsprong. Ⓒ HH/ANP

Middenveld

„Fredrik Aursnes van Feyenoord raakt gewoon bijna geen bal kwijt. Hij heeft tweebenigheid in zijn passing, speelt alles vooruit, geeft diepteballen achter de verdediging van de tegenstander… Hij was erg goed tegen NEC.”

„Edson Alvarez van Ajax is mijn controleur. Samen met Martinez is hij gewoon heel belangrijk voor dit Ajax, ook in de eenvoud die hij tegen PSV toonde in het ballen afpakken. Zij gooien de agressie erin bij de ploeg en dat is doorslaggevend. Hij hoort in het elftal.”

„Orkun Kökçü van Feyenoord is mijn speler van de week, als we het even los zien van de weerstand die spelers in de topper tussen PSV en Ajax natuurlijk hadden. Hij was erg goed in zijn passen en weer doorbewegen bijvoorbeeld. Hij was comfortabel aan de bal, speelde alles vooruit en speelde zijn medespelers ook altijd op het goede been in. Met zijn penalty en schot van afstand had hij ook nog een groot rendement met twee goals. Heeft hij de discipline om dit elke dag op te brengen, dan wordt hij écht goed.”

Aanval

„Othmane Boussaïd van FC Utrecht vond ik opvallend tegen Sparta. Hij had een paar leuke acties buitenom, met voorzetten die ook aankwamen. Hij gaf een assist en nog een voorassist en stak af tegenover de anderen die op rechts speelden deze speelronde. Echt een leuke voetballer.”

„In de spits staat Mario Götze van PSV, die tegen Ajax als valse spits speelde. Mede door zijn goal in de tweede helft. Hij wist slim de ruimte voor zichzelf te maken bij het wegdraaien en kon binnenschieten in de korte hoek. Hoe hij soms wat listige balletjes tussendoor geeft op de goede momenten, dat zie je bij geen enkele andere speler in de Eredivisie. Dan zie je echt de klasse, die zeker in een topwedstrijd telt.”

Dusan Tadic blonk uit tegen PSV volgens rapporteur Peter Hoekstra. Ⓒ HH/ANP

„Dusan Tadic liet op Nederlands topniveau zien de beste aanvaller te zijn. Mees de Wit speelde bijvoorbeeld ook goed bij PEC Zwolle, maar voor dit elftal is Tadic gewoon echt van andere orde. Zijn voorzet bijvoorbeeld bij de 0-1 van Brian Brobbey, de ballen altijd kunnen vasthouden en zijn steekpassjes: dat is klasse.”