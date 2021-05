Toch nog geen EK-zilver op 100 meter rugslag voor Kira Toussaint: race moet over

De Zweedse bond had protest aangetekend omdat er iets mis was gegaan met het startsignaal, iets waar met name de Zweedse Louise Hansson last van had. Hansson bleef aanvankelijk aan het startblok hangen, terwijl de zeven andere zwemsters al van start gingen. De organisatie besloot de uitslag ongeldig te verklaren en de finale later op de avond, om 20.45 uur, opnieuw te laten zwemmen.

Toussaint had achter de Schotse Kathleen Dawson als tweede aangetikt en dacht haar derde zilveren medaille van deze week in ontvangst te mogen nemen. De 26-jarige Noord-Hollandse zei, nadat ze het water uit was gekomen, al dat er wat verwarring was geweest bij de start. „Ik ben natuurlijk heel blij met zilver, maar de start was heel raar. Ik weet niet of het startsysteem kapot was of zoiets, ik wist niet eens zeker of we wel mochten vertrekken”, aldus Toussaint.