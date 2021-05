Toussaint grijpt mis in herkansing: geen medaille op 100 meter rugslag

Ruim twee uur nadat ze zilver dacht te hebben gepakt, tikte Toussaint als vierde aan in de finale die moest worden overgezwommen vanwege problemen met het startsignaal. De zege was, net als eerder op de avond in de ongeldig verklaarde finale, voor de Schotse Kathleen Dawson. Toussaint eindigde als vierde in 59,32, drie tienden langzamer dan eerder op de avond. Maaike de Waard finishte als laatste in de finale: 1.00,64. Dawson pakte het goud in 58,49.

Protest

De Zweedse bond had na de race van eerder op vrijdagavond protest aangetekend omdat er iets mis was gegaan met het startsignaal, iets waar met name de Zweedse Louise Hansson last van had. Hansson bleef in baan 8 aanvankelijk aan het startblok hangen, terwijl de zeven andere zwemsters al van start gingen. De Zweedse keek even verbaasd om zich heen en dook daarna alsnog het water in. Ze eindigde vanzelfsprekend als laatste.

De organisatie besloot de uitslag ongeldig te verklaren en de finale later op de vrijdagavond opnieuw te laten zwemmen. De Nederlandse bond KNZB stelde voor om de finale naar zaterdag te verplaatsen, maar dan staat ook de 200 meter rugslag op het programma.

Toussaint had achter Dawson (58,18) als tweede aangetikt in 59,02 seconden en dacht haar derde zilveren medaille van deze week in ontvangst te mogen nemen. De 26-jarige Noord-Hollandse zei, nadat ze het water uit was gekomen, al dat er wat verwarring was geweest bij de start. „Ik ben natuurlijk heel blij met zilver, maar de start was heel raar. Ik weet niet of het startsysteem kapot was of zoiets, ik wist niet eens zeker of we wel mochten vertrekken”, aldus Toussaint, die tijdens de onderwaterfase om zich heen keek en zag dat de zwemsters om haar heen ook het water in waren gedoken.

De verwarring leidde bij Toussaint wel tot een moeizame race en een ietwat tegenvallende tijd, ruim boven haar Nederlands record van 58,65. Toussaint veroverde eerder deze week goud op de 50 rug, voor Dawson (zilver) en De Waard (brons). De Waard deed mee aan de finale van de 100 meter, waar ze op de gedeelde zesde plek eindigde in 1.00,33. Toussaint pakte deze week ook zilver met de estafetteploegen op de 4x100 vrij en 4x100 wissel (gemengd).

Heemskerk, Kromowidjojo en Kamminga naar finales

Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo plaatsten zich op overtuigende wijze voor de finale van de 100 meter vrije slag. Het duo kwalificeerde zich met respectievelijk 53,49 en 53,59 seconden als tweede en derde voor de strijd om de medailles op zaterdagavond. De Française Marie Wattel was de snelste in de halve finales, met 53,34.

Wattel zwom in de eerste halve finale, Heemskerk en Kromowidjojo namen het tegen elkaar op in de tweede halve finale. De 33-jarige Heemskerk, die bij vorige EK’s al twee keer zilver en twee keer brons pakte op de 100 vrij, had in de estafettenummers indruk gemaakt met scherpe splittijden in haar races over 100 meter.

Bij afwezigheid van de geblesseerde titelhoudster Sarah Sjöström uit Zweden heeft Heemskerk zich aangediend als favoriet voor het goud op het meest prestigieuze nummer. Ze moet zaterdag echter niet alleen afrekenen met Kromowidjojo, die eveneens nog nooit Europees kampioene werd op de 100 vrij, maar ook met Wattel. Kromowidjojo pakte eerder de Europese titel op de 50 vrij.

Arno Kamminga plaatste zich op de niet-olympische 50 school met 27,13 als zesde voor de finale. De schoolslagspecialist uit Katwijk pakte deze week al zilver op de 100 en 200 meter, wel twee nummers die op het programma staan bij de Olympische Spelen. De Britse titelhouder Adam Peaty was in de halve finales de snelste met 26,38.