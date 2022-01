De wegen van Vitesse en Oussama Tannane scheiden definitief

Tannane is elfvoudig international van Marokko en is 61 keer uitgekomen voor de club uit Arnhem. Hierin kwam hij tot 15 doelpunten en 17 assists. Vorig seizoen was hij een belangrijke schakel in het team dat als vierde eindigde in de Eredivisie en het tot de finale van de TOTO KNVB Beker schopte.

Na het uitblijven van een zomertransfer verliep dit seizoen anders voor Tannane. Hij maakte nog een waardevolle treffer in de spectaculaire uitwedstrijd tegen Anderlecht (3-3) in de play-offs van de UEFA Europa Conference League, maar maakte sinds de tweede week van oktober geen deel meer uit van de eerste selectie.

Tannane kan zijn carrière voortzetten bij het Turkse Göztepe. Tegen Nederlandse clubs heeft hij nee gezegd.