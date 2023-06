FC Twente maakt gehakt van Heerenveen en gaat naar finale play-offs Europees voetbal

FC Twente is op stoom en laat in de slotweken van het seizoen geen spoortje van vermoeidheid of verzadiging zien. De thuiszege op SC Heerenveen betekende de zesde opeenvolgende zege met als doelcijfers (21-2). Het spelplezier spat ervan af bij de ploeg van trainer Ron Jans, die ook in de finale van de play-off, tegen Sparta Rotterdam of FC Utrecht, huizenhoog favoriet is.

Hoe FC Twente in de eerste helft tegen SC Heerenveen speelde, was ronduit indrukwekkend. De tegenstander werd met de rug tegen de muur gezet en kwam er in het geheel niet aan te pas. In de 11e minuut lag de bal er al in. Op aangeven van Vaclav Cerny plaatste Michel Vlap de bal via de paal in het doel en pijnigde daarmee zijn oude club. De middenvelder uit Sneek heeft een lange periode moeite met scoren gehad, maar sinds hij de ban gebroken heeft, vliegen de ballen er een stuk gemakkelijker in.

Duizelig

Ook in de 2-0 had Vlap een aandeel. Op een hard schot van de Fries gaf SC Heerenveen-doelman Andries Noppert een rebound weg, die door Robin Pröpper vallend in het doel werd gekopt. Op slag van rust maakte Joshua Brenet, die weer steeds slim tussen de linies opdook, er 3-0 van na een geweldig uitgespeelde counter, waarvan hij zelf aan de basis stond door de bal te heroveren. De rechtsback stond vervolgens ook weer op de goede plek om de razendsnelle uitbraak via Manfred Ugalde en Cerny in een doelpunt om te zetten.

De spelers van SC Heerenveen stapten na 45 minuten helemaal duizelig gespeeld van het veld. De Friezen hadden vooraf de ambitie uitgesproken om als eerste ploeg dit seizoen in competitieverband te gaan winnen in de Grolsch Veste, maar daar kwam helemaal niks van terecht. De ploeg van Van Wonderen was kanonnenvoer. Niet meer en niet minder.

Schaduwkant topvorm

De SC Heerenveen-trainer probeerde nog wat te redden met drie wissels in één keer bij de start van de tweede helft, maar dat maakte geen groot verschil. Tot opluchting van de Friezen schroefde FC Twente wel het tempo wat terug met het oog op de finalewedstrijden, die donderdag en zondag op het programma staan. Er kwam nog één goal bij. Virgil Misidjan tikte een voorzet (of slecht gemikt schot) van Ramiz Zerrouki van dichtbij in het doel.

Misidjan en Zerrouki zijn twee van de vertrekkers deze zomer, want een schaduwkant aan de huidige topvorm van FC Twente is dat het succeselftal voor een groot deel uiteen zal vallen. In navolging van trainer Ron Jans en zijn assistenten vertrekken sowieso Zerrouki (Feyenoord), Misidjan en Julio Pleguezuelo (beiden gaan hun aflopende contract niet verlengen) en Wout Brama (beëindigt zijn carrière). En daarnaast wordt er aan alle kanten volop getrokken aan spelers van FC Twente. VfL Wolfsburg is serieus in de markt voor Cerny, terwijl transfers van Brenet, Mees Hilgers en Gijs Smal gezien hun contractsituatie en persoonlijke ambities voor de hand liggen.

Van later zorg

Dat is allemaal van later zorg. De prioriteit voor Ron Jans en zijn spelers is om het mooie seizoen af te sluiten met het Europese voorrondeticket, waardoor FC Twente zich voor het tweede opeenvolgende jaar kan melden op het Europese podium na een absentie van zeven jaar.

SC Heerenveen, dat in de gloriejaren onder Foppe de Haan zelfs nog een keer Champions League speelde, en tussen 2004 en 2010 onafgebroken present was in Europa, moet het nog weer een jaartje zonder internationaal voetbal stellen.