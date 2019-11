Opvallend: Tottenham in beroep tegen rode kaart na horrorblessure

Leidsman Martin Atkinson had de ernst van de situatie in eerste instantie niet goed ingeschat en gaf geel aan de Zuid-Koreaan. Na het ingrijpen van de ’video assistant referee’ stond er echter maar één straf op volgens de scheidsrechter: een rode kaart. In de tv-herhalingen lijkt het erop dat Gomes zijn blessure oploopt ná de tackle van Son en nog voor de botsing met Tottenham-back Aurier.

„De rode kaart voor Son is voor het in gevaar brengen van de veiligheid van de speler. En dat gebeurde door het inzetten van de tackle”, laat de Premier League aan de BBC weten.

Tottenham-trainer Mauricio Pochettino meent dat Son geen enkele intentie had om Gomes te blesseren en vindt juist dat de VAR hem nooit weg had moeten sturen. „Het is duidelijk dat Son dit nooit zo bedoeld heeft, het probleem dat hieruit voortkwam. Het is ongelofelijk om dan een rode kaart te zien.”

Met Gomes lijkt het gelukkig wat beter te gaan. De Portugees werd maandag succesvol geopereerd aan zijn rechterenkel. De verwachting is dat hij volledig zal herstellen.

