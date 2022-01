Sport Kort: Olympische grootheid Kamil Stoch dreigt Spelen te missen door trainingsongeluk

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Deelname Winterspelen in gevaar voor skispringkampioen Stoch

12.48 uur: Drievoudig olympisch kampioen skispringen Kamil Stoch kan mogelijk niet deelnemen aan de Winterspelen van Beijing. De 34-jarige Pool heeft drie weken voor het begin een enkelblessure opgelopen en laat komend weekeinde zijn thuiswedstrijd in de wereldbeker in Zakopane schieten.

„Ik was tijdens de warming-up even niet alert. Ik weet niet hoe ik het moet beschrijven, maar opeens was er die pijn. De enkel is opgezwollen en verkleurd”, omschreef Stoch op sociale media wat hem was overkomen. Hij bezocht daarna een arts en zegde af voor de wedstrijd in Zakopane.

Stoch veroverde op de Spelen van Sotsji 2014 twee gouden medailles, vier jaar later kwam er in Pyeongchang nog eentje daar bovenop. De Pool was de afgelopen weken al niet in zijn beste vorm. Als titelverdediger verliet hij voortijdig de Vierschansentournee.

Jong AZ pas maandag in actie na coronabesmettingen

12.45 uur: Jong AZ zal pas maandag het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie hervatten. De uitwedstrijd tegen FC Dordrecht, die voor vrijdag op het programma stond, is met drie dagen uitgesteld vanwege de coronaproblemen bij de Alkmaarders. Jong AZ moest afgelopen weekeinde al afzeggen voor het uitduel met TOP Oss.

Omdat de ploeg nog kampt met enkele coronagevallen en enkele spelers pas deze week terugkeerden op het trainingsveld na een besmetting, heeft de KNVB het duel met FC Dordrecht verplaatst naar maandag. Vooralsnog is het de enige wedstrijd in het betaalde voetbal die komend weekeinde niet kan doorgaan.

Vorige week ging behalve TOP Oss - Jong AZ ook het duel tussen Excelsior en ADO Den Haag niet door vanwege coronagevallen.

Motorcoureur Sunderland herovert leiding op voorlaatste dag Dakar

11.52 uur: Sam Sunderland heeft op de voorlaatste dag de leiding heroverd in de Dakar Rally bij de motoren. De Brit eindigde in de elfde etappe op 4 seconden van dagwinnaar Kevin Benavides uit Argentinië. Sunderland nam de leiding weer over van de Fransman Adrien van Beveren, die meer dan 20 minuten verloor en in het klassement zakte naar de vierde plaats.

De moeilijke navigatie had voor meer problemen gezorgd, want ook de Australiër Toby Price, de Argentijn Luciano Benavides en de Spanjaard Joan Barreda verloren veel tijd. In het klassement heeft Sunderland een voorsprong van 6.52 op de Chileen Pablo Quintanilla en 7.15 op de Oostenrijker Matthias Walkner.

Vrijdag volgt een laatste klassementsproef over 164 kilometer.

Muguruza in kwartfinales uitgeschakeld in Sydney

11.57 uur: De Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza is op het WTA-toernooi van Sydney in de kwartfinales uitgeschakeld. De nummer 3 van de wereld verloor op het voorbereidingstoernooi voor de Australian Open van de Russin Daria Kasatkina, de mondiale nummer 26. Het werd 6-4 6-4.

Voor de 24-jarige Kasatkina is het haar eerste zege op een speelster uit de top 5 van de wereld sinds Roland Garros 2018. Toen was ze in Parijs de Deense Caroline Wozniacki de baas.

Bij de laatste vier neemt Kasatkina het op tegen de Spaanse Paula Badosa, die de Zwitserse Belinda Bencic met 7-6 (6) 3-6 6-3 versloeg. De andere halve finale gaat tussen Barbora Krejcikova uit Tsjechië en Anett Kontaveit uit Estland. Krejcikova gunde de Française Caroline Garcia slechts twee games (6-0 6-2), Kontaveit zag de Tunesische Ons Jabeur na een set (6-4) opgeven met een rugblessure.

De Australische Ashleigh Barty zou ook haar opwachting maken in Sydney, maar de nummer 1 van de wereld trok zich voor het toernooi terug.

Basketballers Brooklyn te sterk voor koploper Chicago Bulls

08.42 uur: Met Kevin Durant en James Harden als uitblinkers heeft Brooklyn Nets de topper in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA tegen Chicago Bulls gewonnen. De nummer 2 in de oostelijke divisie was met 138-112 duidelijk te sterk bij de koploper in Chicago. Durant was de topschutter met 27 punten, Harden was goed voor 25 punten en 16 assists.

Daarmee namen de Nets revanche voor een eerdere nederlaag in Chicago, terwijl de Bulls dit seizoen ook al in New York waren komen winnen.

Voor Durant, die ook 9 assists had, was het zijn twaalfde wedstrijd op rij waarin hij ten minste 25 punten maakte. Bij de Bulls kwam Zach LaVine met 22 punten tot de hoogste score.

Tribunes bij Australian Open voor de helft open

08.41 uur: Bij de Australian Open mag de helft van de tribunecapaciteit worden gebruikt om toeschouwers te plaatsen. De regering van de deelstaat Victoria besloot daartoe vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen en het aantal ziekenhuisopnames in de regio van Melbourne. „Die aanpassing van de regels voor de Australian Open betekent dat het publiek, de spelers en het personeel een uiterst veilig evenement kunnen verwachten”, liet Jaala Pulford, minister van de deelstaat, weten.

Bij het tennistoernooi dat maandag begint, zullen toeschouwers mondkapjes moeten dragen, behalve tijdens het eten of drinken, en binnen moeten de afstandsregels worden nageleefd. Vorig jaar begon het eerste grandslamtoernooi van het jaar met vergelijkbare regels. Maar een vijfdaagse lockdown in Melbourne dwong de organisatoren de meeste wedstrijden achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Uiteindelijk werden kleine groepen toeschouwers toegelaten in het Melbourne Park. Donderdag werd in Victoria een recordaantal van 953 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen.