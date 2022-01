Sport Kort: oogarts laat Marc Márquez drie maanden na val weer op motor rijden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Oogarts laat Marc Márquez drie maanden na val weer motor rijden

23:06 uur Wegracer Marc Márquez heeft bijna drie maanden na een valpartij eindelijk weer op de motor een training kunnen afwerken. De Spanjaard, zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP, mocht in de buurt van Lleida een aantal ronden op een crossmotor rijden. Hij had toestemming gekregen van zijn oogarts, die maandag na een medisch controle constateerde dat het gezichtsvermogen van de fabrieksrijder van Honda „aanzienlijk is verbeterd.”

De 28-jarige Márquez miste de laatste twee races van afgelopen seizoen vanwege een oogaandoening. Hij liep door een val eind oktober tijdens een trainingsrit een hersenschudding op en zag dubbel. Sindsdien staat de motorracer onder behandeling van een oogspecialist.

De Spanjaard miste al het hele seizoen 2020 en de eerste paar races van 2021 door een ernstige blessure aan zijn rechterarm die hij opliep door een crash. In 2021 won hij drie grands prix en eindigde als zevende in het wereldkampioenschap. Het WK van 2022 begint op 6 maart met de Grote Prijs van Qatar.

VVV-Venlo verlengt contract met trainer Luhukay

20:00 uur VVV-Venlo houdt vast aan trainer Jos Luhukay. De Limburgse club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft het contract van de 58-jarige coach verlengd met één jaar, hetgeen betekent dat hij ook volgend seizoen de eindverantwoordelijke is.

Luhukay stapte in maart 2021 in bij VVV als opvolger van de ontslagen Hans de Koning. Hij slaagde er niet in de club te behouden voor de Eredivisie. Ondanks de degradatie bleef Luhukay in functie. Hij heeft de taak gekregen met een team vol eigen jeugdspelers op termijn weer promotie naar de Eredivisie af te dwingen. In het lopende seizoen staat VVV elfde in de eerste divisie.

„Een trainer als Jos past helemaal in onze visie voor de toekomst en als club hebben we het volste vertrouwen in hem”, zegt algemeen directeur Marco Bogers. „Jos heeft een groot aandeel gehad in het voetbaltechnische gedeelte van ons strijdplan en is vastberaden om VVV te helpen de weg omhoog weer in te slaan. De club staat volledig achter hem en samen werken we toe naar het doel om terug te keren naar de Eredivisie.”

Ajacied Antony weer in Braziliaanse selectie

19:25 uur Aanvaller Antony van Ajax mag zich eind deze maand weer melden bij de Braziliaanse selectie. Bondscoach Tite heeft hem opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Ecuador (27 januari) en Paraguay (1 februari). Antony (21) debuteerde in oktober vorig jaar in de nationale ploeg en kwam tot dusver vijf keer in actie voor Brazilië.

Tite liet verdediger Renan Lodi buiten zijn selectie. De speler van Atlético Madrid is volgens de bondscoach nog niet volledig gevaccineerd. Ook aanvaller Neymar (Paris Saint-Germain) ontbreekt, vanwege een enkelblessure.

Routinier Dani Alves (38) is wel weer van de partij. Hij maakte vorige week zijn officiële rentree bij FC Barcelona na zijn vertrek in september vorig jaar bij São Paulo.

Brazilië heeft zich al geplaatst voor het WK eind dit jaar in Qatar. De vijfvoudige wereldkampioen is na dertien groepsduels nog ongeslagen en leidt in de poule met 35 punten.

Robertson stuurt O’Sullivan naar huis

17.49 uur: De Masters 2022 snooker is voor Ronnie O’Sullivan weer verleden tijd. De in Engeland wonende Australiër Neil Robertson had aangekondigd revanche te willen nemen op zijn verloren finale van de World Grand Prix (half december vorig jaar) en heeft dat met succes gekregen.

O’Sullivan speelde beneden zijn normale niveau en was geen schim van de speler die in de eerste partij met superieur snooker Jack Lisowski met 6-1 versloeg. De hele partij liep The Rocket achter de feiten aan. Robertson nam een 2-0 voorsprong en telkens moest O’Sullivan weer aansluiting maken.

Robertson daarentegen groeide in de partij en nadat hij op een 5-4 voorsprong was gekomen, straalde hij veel zelfvertrouwen uit en zag dat The Rocket geen long pot wist te maken. Ook in het 10e frame heeft O’Sullivan, die zeven keer dit toernooi wist te winnen, heeft hij kans gehad om een decider af te dwingen, maar de pogingen gingen de mist in.

Met 6-4 speelt Robertson zaterdag in de halve finale van de Masters.

Standard Luik en Beerschot twee wedstrijden zonder publiek

17.33 uur: Standard Luik en Beerschot moeten twee thuiswedstrijden zonder publiek afwerken. De twee Belgische clubs zijn bestraft wegens ongeregeldheden onder de eigen aanhang.

Standard Luik moet boeten wegens het vuurwerk dat aanhangers tijdens de wedstrijd tegen Charleroi naar het veld gooiden. Het duel werd in de 88e minuut definitief gestaakt bij een stand van 0-3. Dat is nu ook de officiële uitslag van de afgebroken wedstrijd.

Beerschot werd aangepakt wegens incidenten bij het thuisduel met Royal Antwerp (0-1). Tijdens de wedstrijd liep een supporter van Beerschot het veld over om een vuurpijl in het vak van de Antwerp-fans te gooien. Nadien waren er de nodige opstootjes op de tribunes en betraden verschillende Beerschot-fans het veld. Er werd tevens met vuurwerk naar stewards gegooid. Ook waren er verscheidene kwetsende spreekkoren te horen. Daarbij werd een discriminerend spandoek uitgerold om Radja Nainggolan, die het enige doelpunt maakte, te beledigen.

Formule 1-team Alpine neemt afscheid van directeur

17.18 uur: Het Formule 1-team van Alpine en uitvoerend directeur Marcin Budkowski gaan uit elkaar. De breuk hing al langere tijd in de lucht.

De kans is groot dat Budkowski wordt vervangen door Otmar Szafnauer, die al enkele maanden aan de Franse renstal wordt gelinkt en recent vertrok bij Aston Martin. Algemeen directeur Laurent Rossi neemt tijdelijk de taken van Budkowski over.

„Ik wil Marcin bedanken voor zijn toewijding en zijn bijdrage aan de resultaten die het team de afgelopen vier jaar heeft behaald”, aldus Rossi. „Het team is verder volledig gefocust op de ontwikkeling van de nieuwe auto in aanloop naar de openingsrace in Bahrein, waar we een nieuwe stap voorwaarts hopen te zetten.”

De openingsrace van het seizoen staat gepland voor 20 maart.

EK voor kunstrijdster Van Zundert al voorbij na korte kür

16.08 uur: Kunstrijdster Lindsay van Zundert heeft zich bij de Europese kampioenschappen in Tallinn op de korte kür niet kunnen plaatsen bij de beste 24. De 16-jarige Brabantse kwam tot een teleurstellende score van 48,92. Daarmee eindigde ze als 27e.

Slechts de beste 24 kunstschaatsers mogen terugkomen voor de vrije kür, waarna de medailles worden verdeeld. Van Zundert kreeg onder meer een flinke aftrek door een val bij de uitvoering van de drievoudige Rittberger.

De EK in de Estse hoofdstad was haar laatste optreden voordat Van Zundert afreist naar de Olympische Spelen van Beijing. Ze mag op basis van haar zestiende plaats op de WK van vorig jaar deelnemen aan de Winterspelen. De kunstrijdster uit Etten-Leur is al aangewezen als vlaggendraagster bij de openingsceremonie, samen met langebaanschaatser Kjeld Nuis. Het is voor het eerst sinds 1976 dat een Nederlandse kunstrijdster aan de Olympische Spelen deelneemt. In Innsbruck won Dianne de Leeuw 45 jaar geleden een zilveren medaille.

De Russin Kamila Valieva was verreweg de beste in de korte kür met een bijzonder hoge score van 90,45. Daarmee verbeterde de 15-jarige wereldkampioene bij de junioren haar eigen wereldrecord op de korte kür. De Belgische Loena Hendrickx verraste met de tweede score (76,25). Alexandra Troesova uit Rusland noteerde de derde score (75,13).

Van Zundert hield het na haar teleurstellende optreden in Tallinn niet droog. „Ik baal er ontzettend van. Dit was de dag waarop ik beter wilde presteren en dat is er niet uitgekomen. De Rittberger mis ik nooit, maar nu wel. Mijn hoofd is ontploft op een belangrijk moment. Je hoofd erbij houden is best wel iets”, zei de tiener op schaatsen.nl.

FC Den Bosch-ADO Den Haag verplaatst wegens ’veiligheidsredenen’

15.58 uur: Op verzoek van de gemeente Den Bosch wordt de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag verplaatst van vrijdag 4 februari naar zondag 6 februari (12.15 uur).

Vanwege veiligheidsredenen geeft de gemeente er de voorkeur aan dat dit duel ’s middags wordt gespeeld.

Voormalig olympisch skikampioen Janka stopt ermee

15.41 uur: De Zwitserse skiër Carlo Janka heeft zijn afscheid van de sport aangekondigd. De olympisch kampioen op de reuzenslalom bij de Winterspelen van 2010 in Vancouver beëindigt na de afdaling in Wengen, komend weekeinde, zijn carrière.

De 35-jarige Janka veroverde in 2009 de wereldtitel op de reuzenslalom en was in dat jaar ook de winnaar van de algemene wereldbeker. Hij is de laatste Zwitser die dat presteerde. Zijn lichaam werkte de afgelopen seizoenen vaak tegen en hij heeft sinds maart 2021 niet meer geskied in de wereldbeker.

Deelname Winterspelen in gevaar voor skispringkampioen Stoch

12.48 uur: Drievoudig olympisch kampioen skispringen Kamil Stoch kan mogelijk niet deelnemen aan de Winterspelen van Beijing. De 34-jarige Pool heeft drie weken voor het begin een enkelblessure opgelopen en laat komend weekeinde zijn thuiswedstrijd in de wereldbeker in Zakopane schieten.

„Ik was tijdens de warming-up even niet alert. Ik weet niet hoe ik het moet beschrijven, maar opeens was er die pijn. De enkel is opgezwollen en verkleurd”, omschreef Stoch op sociale media wat hem was overkomen. Hij bezocht daarna een arts en zegde af voor de wedstrijd in Zakopane.

Stoch veroverde op de Spelen van Sotsji 2014 twee gouden medailles, vier jaar later kwam er in Pyeongchang nog eentje daar bovenop. De Pool was de afgelopen weken al niet in zijn beste vorm. Als titelverdediger verliet hij voortijdig de Vierschansentournee.

Jong AZ pas maandag in actie na coronabesmettingen

12.45 uur: Jong AZ zal pas maandag het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie hervatten. De uitwedstrijd tegen FC Dordrecht, die voor vrijdag op het programma stond, is met drie dagen uitgesteld vanwege de coronaproblemen bij de Alkmaarders. Jong AZ moest afgelopen weekeinde al afzeggen voor het uitduel met TOP Oss.

Omdat de ploeg nog kampt met enkele coronagevallen en enkele spelers pas deze week terugkeerden op het trainingsveld na een besmetting, heeft de KNVB het duel met FC Dordrecht verplaatst naar maandag. Vooralsnog is het de enige wedstrijd in het betaalde voetbal die komend weekeinde niet kan doorgaan.

Vorige week ging behalve TOP Oss - Jong AZ ook het duel tussen Excelsior en ADO Den Haag niet door vanwege coronagevallen.

FC Emmen maakte donderdag melding van acht besmettingen onder spelers en stafleden. De nummer 3 van de eerste divisie is toch van plan vrijdag (20.00 uur) aan te treden tegen Helmond Sport. Onder anderen Jeredy Hilterman en Peet Bijen testten positief.

Het duel tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag is verplaatst van vrijdagavond 4 februari naar zondagmiddag 6 februari (aanvang: 12.15 uur). Dat is gebeurd op verzoek van de gemeente Den Bosch. „Vanwege veiligheidsredenen geeft de gemeente er de voorkeur aan dat dit duel ’s middags wordt gespeeld”, laat de KNVB weten.

Motorcoureur Sunderland herovert leiding op voorlaatste dag Dakar

11.52 uur: Sam Sunderland heeft op de voorlaatste dag de leiding heroverd in de Dakar Rally bij de motoren. De Brit eindigde in de elfde etappe op 4 seconden van dagwinnaar Kevin Benavides uit Argentinië. Sunderland nam de leiding weer over van de Fransman Adrien van Beveren, die meer dan 20 minuten verloor en in het klassement zakte naar de vierde plaats.

De moeilijke navigatie had voor meer problemen gezorgd, want ook de Australiër Toby Price, de Argentijn Luciano Benavides en de Spanjaard Joan Barreda verloren veel tijd. In het klassement heeft Sunderland een voorsprong van 6.52 op de Chileen Pablo Quintanilla en 7.15 op de Oostenrijker Matthias Walkner. Vrijdag volgt een laatste klassementsproef over 164 kilometer.

Bij de auto’s kan de eindzege Nasser Al-Attiyah amper nog ontgaan. De Qatarees eindigde donderdag als achtste, maar heeft een ruime voorsprong (28 minuten en 19 seconden) op de Fransman Sébastien Loeb, zijn naaste belager. De dagzege was voor de Spanjaard Carlos Sainz. Het was zijn tweede etappezege, de 41e in de Dakar Rally in zijn loopbaan. Sainz was ruim 2 minuten sneller dan Loeb.

Zonder ongelukken wint Al-Attiyah vrijdag voor de vierde keer de Dakar Rally, voor het eerst in Saudi-Arabië. Eerder was hij de beste in 2011, 2015 en 2019.

Muguruza in kwartfinales uitgeschakeld in Sydney

11.57 uur: De Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza is op het WTA-toernooi van Sydney in de kwartfinales uitgeschakeld. De nummer 3 van de wereld verloor op het voorbereidingstoernooi voor de Australian Open van de Russin Daria Kasatkina, de mondiale nummer 26. Het werd 6-4 6-4.

Voor de 24-jarige Kasatkina is het haar eerste zege op een speelster uit de top 5 van de wereld sinds Roland Garros 2018. Toen was ze in Parijs de Deense Caroline Wozniacki de baas.

Bij de laatste vier neemt Kasatkina het op tegen de Spaanse Paula Badosa, die de Zwitserse Belinda Bencic met 7-6 (6) 3-6 6-3 versloeg. De andere halve finale gaat tussen Barbora Krejcikova uit Tsjechië en Anett Kontaveit uit Estland. Krejcikova gunde de Française Caroline Garcia slechts twee games (6-0 6-2), Kontaveit zag de Tunesische Ons Jabeur na een set (6-4) opgeven met een rugblessure.

De Australische Ashleigh Barty zou ook haar opwachting maken in Sydney, maar de nummer 1 van de wereld trok zich voor het toernooi terug.

Basketballers Brooklyn te sterk voor koploper Chicago Bulls

08.42 uur: Met Kevin Durant en James Harden als uitblinkers heeft Brooklyn Nets de topper in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA tegen Chicago Bulls gewonnen. De nummer 2 in de oostelijke divisie was met 138-112 duidelijk te sterk bij de koploper in Chicago. Durant was de topschutter met 27 punten, Harden was goed voor 25 punten en 16 assists.

Daarmee namen de Nets revanche voor een eerdere nederlaag in Chicago, terwijl de Bulls dit seizoen ook al in New York waren komen winnen.

Voor Durant, die ook 9 assists had, was het zijn twaalfde wedstrijd op rij waarin hij ten minste 25 punten maakte. Bij de Bulls kwam Zach LaVine met 22 punten tot de hoogste score.

Tribunes bij Australian Open voor de helft open

08.41 uur: Bij de Australian Open mag de helft van de tribunecapaciteit worden gebruikt om toeschouwers te plaatsen. De regering van de deelstaat Victoria besloot daartoe vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen en het aantal ziekenhuisopnames in de regio van Melbourne. „Die aanpassing van de regels voor de Australian Open betekent dat het publiek, de spelers en het personeel een uiterst veilig evenement kunnen verwachten”, liet Jaala Pulford, minister van de deelstaat, weten.

Bij het tennistoernooi dat maandag begint, zullen toeschouwers mondkapjes moeten dragen, behalve tijdens het eten of drinken, en binnen moeten de afstandsregels worden nageleefd. Vorig jaar begon het eerste grandslamtoernooi van het jaar met vergelijkbare regels. Maar een vijfdaagse lockdown in Melbourne dwong de organisatoren de meeste wedstrijden achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Uiteindelijk werden kleine groepen toeschouwers toegelaten in het Melbourne Park. Donderdag werd in Victoria een recordaantal van 953 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen.