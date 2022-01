Sport Kort: Tribunes bij Australian Open voor de helft gevuld

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketballers Brooklyn te sterk voor koploper Chicago Bulls

08.42 uur: Met Kevin Durant en James Harden als uitblinkers heeft Brooklyn Nets de topper in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA tegen Chicago Bulls gewonnen. De nummer 2 in de oostelijke divisie was met 138-112 duidelijk te sterk bij de koploper in Chicago. Durant was de topschutter met 27 punten, Harden was goed voor 25 punten en 16 assists.

Daarmee namen de Nets revanche voor een eerdere nederlaag in Chicago, terwijl de Bulls dit seizoen ook al in New York waren komen winnen.

Voor Durant, die ook 9 assists had, was het zijn twaalfde wedstrijd op rij waarin hij ten minste 25 punten maakte. Bij de Bulls kwam Zach LaVine met 22 punten tot de hoogste score.

Tribunes bij Australian Open voor de helft open

08.41 uur: Bij de Australian Open mag de helft van de tribunecapaciteit worden gebruikt om toeschouwers te plaatsen. De regering van de deelstaat Victoria besloot daartoe vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen en het aantal ziekenhuisopnames in de regio van Melbourne. „Die aanpassing van de regels voor de Australian Open betekent dat het publiek, de spelers en het personeel een uiterst veilig evenement kunnen verwachten”, liet Jaala Pulford, minister van de deelstaat, weten.

Bij het tennistoernooi dat maandag begint, zullen toeschouwers mondkapjes moeten dragen, behalve tijdens het eten of drinken, en binnen moeten de afstandsregels worden nageleefd. Vorig jaar begon het eerste grandslamtoernooi van het jaar met vergelijkbare regels. Maar een vijfdaagse lockdown in Melbourne dwong de organisatoren de meeste wedstrijden achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Uiteindelijk werden kleine groepen toeschouwers toegelaten in het Melbourne Park. Donderdag werd in Victoria een recordaantal van 953 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen.