Olav Kooij sprint naar zege in openingsrit ZLM Tour

„Ik kwam hierheen met het doel om een rit te winnen. Als dat dan gelijk in de eerste etappe lukt, dan kan ik me geen beter begin wensen”, aldus Kooij. „Ik zal niet zeggen dat ik qua vorm op mijn absolute top ben, maar ik ben wel goed genoeg om hier vandaag te winnen. Ik ben blij dat ik het zo kon afmaken.”

Kooij ging als eerste de laatste bocht door en bleef in de sprint de Pool Jakub Mareczko voor. De Italiaan Elia Viviani eindigde op gepaste afstand als derde.

De ZLM Tour bestaat uit vijf etappes, die door Zeeland, Limburg en Noord-Brabant gaan. Kooij rijdt donderdag in de rit over 183 kilometer van Veere naar Goes in de gele leiderstrui. De jonge sprinter won eerder dit jaar twee etappes en het eindklassement van het Circuit Cycliste Sarthe. Hij boekte ook een ritzege in de Ronde van Hongarije.

De ZLM Tour ging de afgelopen twee jaar niet door vanwege de coronapandemie. Mike Teunissen won in 2019 de laatste editie.