’Dat kan echt niet als je Feyenoord bent’

Dick Advocaat en John de Wolf volgen met geconcentreerde blik de verrichtingen van de spelers van Feyenoord. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - De doodse stilte op het fonkelende complex 1908 als de spelers en de nieuwe coach het veld betreden, is bijna beangstigend. Dat vindt ook Dick Advocaat. Hij had al opgemerkt dat zijn spelers vrij stil zijn, maar dat is ook van toepassing op de fans. En dat terwijl het dit seizoen nooit eerder zo druk was.