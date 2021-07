Denen door Johan Cruijff geïnspireerd: ’Je kunt geen voetbal spelen als je bang bent’

De Deense sterkhouders Kasper Schmeichel en Simon Kjaer. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Waar de Denen in Amsterdam een thuiswedstrijd speelden in de achtste finale van EURO 2020 tegen Wales, daar zal de support in de kwartfinale tegen Tsjechië in Baku minimaal zijn. Naar verwachting zullen er zo’n duizend Deense fans present zijn in Azerbeidzjan, nog altijd veel meer dan er vanuit Tsjechië verwacht worden, maar een groot verschil met de vier eerdere EK-duels. Doelman Kasper Schmeichel is blij met de mensen die toch zijn afgereisd. ,,De steun is geweldig. Dat er zelfs Deense fans helemaal hier naar toe zijn gekomen, laat zien hoeveel steun er is voor de nationale ploeg.”