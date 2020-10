Mark Cavendish ontroostbaar na ’mogelijk laatste koers in carrière’

De Britse sprinter van Bahrain-McLaren maakte deel uit van de vlucht van de dag, maar finishte uiteindelijk slechts als 75e en had na afloop slechts één ding te melde. Dat ging niet over de koers zelf...

„Dit was misschien wel de laatste wedstrijd van mijn carrière”, stamelde hij, met tranen in zijn ogen. Daar bleef het bij. Verdere tekst en uitleg gaf de Brit niet, alvorens hij zich rap uit de voeten maakte.

Cavendish is ex-wereldkampioen, zegevierde in Milaan Sanremo en won dertig etappes in de Tour de France. Alleen Eddy Merckx (34) won er meer. De laatste keer dat de The Manx Missile doel trof dateert echt van februari 2018, in de Ronde van Dubai.

Voor volgend seizoen is Cav nog op zoek naar een nieuwe werkgever, maar veel goede hoop lijkt de Brit niet te koesteren, getuige zijn interview. Al jaren is hij zoekende naar zijn oude topvorm en stapelen de sportieve tegenvallers zich op, mede doordat hij het epstein-barrvirus opliep.