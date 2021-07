Wilco Kelderman lonkt in Tour de France naar trilogie

Dan moet hij 32 seconden goedmaken op Ben O’Connor, en dat is zeker geen onmogelijke opgave voor de kopman van BORA-hansgrohe.

In de laatste bergetappe kwam de nummer drie van de laatste Giro als negende boven. „Na mijn val van woensdag voelde ik me niet geweldig. Het was een groot gevecht tot het einde. In zo’n laatste bergrit moet je voluit gaan. Ik had goede hulp van Patrick (Konrad, red.) en Emanuel (Buchmann, red.). Wellicht kan ik in die tijdrit nog een plaatsje opschuiven, maar vijfde is ook al heel mooi.”

Als Kelderman daar in slaagt, heeft hij met ook nog een vierde plaats in de Vuelta van 2017 in alle grote rondes een topvier-klassering behaald.