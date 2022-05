‘Waterballet bij openingsduel Oranje op Deaflympics’

,,De kop is er af, maar de openingswedstrijd van Oranje op de Deaflympics zal iedereen nog lang bijblijven. Bij het ontwaken op de dag van de wedstrijddag kregen we al vervelend nieuws. De interland tegen Iran was met vier uur uitgesteld en verplaatst naar een ander stadion omdat het veld door zware regenval onbespeelbaar was geworden.

Het water kwam al 24 uur als een ware moesson over dit deel van Brazilië, waar je de zon verwacht maar het nu herfst lijkt. Zelden zo’n chaotische aanloop naar een interland meegemaakt. Voor de organisatie was het kennelijk ook improviseren opeens. De bussen voor de ploegen kwamen maar niet en toen er eindelijk een bus kwam, werd die bestormd door de Iraanse selectie. Wij konden nog langer wachten.

Toch had iedereen vreselijk zin in de wedstrijd en de spanning steeg. Bij het alternatieve stadion bleek dat het veld daar ook nauwelijks bespeelbaar was. De organisatie was nog onderweg en ook de arbitrage kwam een half uur later… Bij het warmlopen waren de eerste 30 meter van het veld al omgeploegd.

Waterballet

Het werd één groot waterballet en na vijf minuten was het gevolg van zo’n onbespeelbaar veld al pijnlijk duidelijk. Onze spelmaker Jelle Threels viel uit met een zeer zware knieblessure. Jelle kon zijn emoties niet meer bedwingen, zat volledig stuk. Hij heeft zoveel moeite gedaan om geld in te zamelen voor dit grote avontuur van Oranje op de Deaflympics en dan treft hem dit. We hebben hem als team die avond moeten troosten.

Jelle zal de rest van het toernooi moeten toekijken langs de kant. Het is helaas niet anders. Enorm beterschap van ons allemaal gewenst, Jelle. En kop op!

Het natte veld in Brazilië.

Iran heeft een sterk team op de Deaflympics, maar voor het eerst vraag ik mij af of alle spelers werkelijk een gehoorbeperking hebben. Waarom zeg ik dat? De Iraanse spelers konden hun coach langs de zijlijn verstaan… De audiogrammen die zijn afgenomen kunnen niet betrouwbaar zijn.

Semi-profs bij Iran

De spelers wekken bovendien de indruk allemaal semi-profs te zijn. Ze hebben de afgelopen drie maanden al hun werk opzij mogen zetten om zich al die maanden voor te bereiden op dit toernooi. Ze worden allemaal betaald door de Iraanse overheid.

Het is een wereld van verschil met ons. Wij moeten voor het Nederlands team zelf onze reiskosten betalen voor trainingen en wedstrijden, iedereen moet werken naast het voetbal en diende een eigen bijdrage te leveren voor de reis naar Brazilië. We worden niet als topsporters erkend in Nederland en in het buitenland hebben ploegen dus een groot voordeel.

Met die achtergrond en het blessureleed bij Oranje was de 2-0 achterstand bij rust geen schande. Na rust bleven we knokken maar in de slotfase liepen de Iraniërs toch uit (4-0).

We blijven positief en met nog drie duels te gaan is alles mogelijk. We wennen langzaam aan de Braziliaanse tijd en aan het (vochtige) klimaat.

Goud voor judoka Albert Westerhof

In een andere tak van sport, het judo, was er meteen aan het begin van deze Deaflympics wel al een groot succes. Judoka Albert Westerhof knalde al in de eerste ronde zijn tegenstander met ippon op de rug en hij bleef maar winnen. In de finale versloeg hij de sterke Kazak Aldibek. En dat betekende het eerste goud. In het hotel was het feest voor hem en mooi dat juist Jelle hem om de nek vloog. Vreugde en verdriet in topsport op één plek vastgelegd.