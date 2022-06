Genadeloze Iga Swiatek treft Coco Gauff in finale Roland Garros

In de eindstrijd neemt Swiatek het op tegen de Amerikaanse Coco Gauff, die Martina Trevisian met 6-3 en 6-1 terugwees. Gauff begint aan haar eerste grandslamfinale. De 18-jarige Amerikaanse is de jonge finaliste bij een major sinds Maria Sjarapova in 2004. De toen pas 17-jarige Russin klopte destijds Serena Williams in de finale van Wimbledon.

„Ik ben een beetje in shock geloof ik. Ik weet niet wat ik moet zeggen”, zei Gauff na de partij. „Het is natuurlijk fantastisch dat ik in de finale van een grand slam sta, maar er gebeurt op dit moment zo veel in de wereld en vooral in de Verenigde Staten, dat ik het niet waard vind me er heel erg druk om te maken. Ik zal de partij ingaan als elke andere”, aldus de tiener.

Coco Gauff bereikt de finale Ⓒ ANP/HH

Swiatek won Roland Garros in 2020. In 2021 sloeg Barbora Krejcikova toe. Zij ging er dit jaar al in de eerste ronde uit. De 20-jarige Swiatek heeft nu net als Serena Williams in 2013 34 achter elkaar gewonnen. Als Swiatek ook de finale van Roland Garros wint, dan evenaart ze een reeks van 35 opeenvolgende zeges die Venus Williams in 2000 realiseerde.

Bron: discovery+

Swiatek mepte Kasatkina van de baan met 22 winners. De Russin, die voor het eerst in de halve finale van een grandslamtoernooi stond, bakte er weinig van, getuige haar 24 missers. „Ik ben dankbaar voor de steun van het publiek. Het verrast me hoe enthousiast ze mij ontvangen”, zei de 21-jarige Poolse, die in Parijs haar zesde toernooi op rij kan winnen.

„Ik probeer iedere wedstrijd op dezelfde manier te benaderen, want als ik ga bedenken dat mijn belangrijkste partij van het jaar eraan komt, schiet ik in de stress”, aldus Swiatek.