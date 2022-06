Iga Swiatek genadeloos in halve finales Roland Garros

In de eindstrijd neemt Swiatek het op tegen Martina Trevisan uit Italië en de Amerikaanse Coco Gauff. Beide speelsters stonde nog nooit in de finale van een grandslamtoernooi. Swiatek won Roland Garros in 2020. In 2021 sloeg Barbora Krejcikova toe. Zij ging er dit jaar al in de eerste ronde uit.

De 20-jarige Swiatek heeft nu net als Serena Williams in 2013 34 achter elkaar gewonnen. Als Swiatek ook de finale van Roland Garros wint, dan evenaart ze een reeks van 35 opeenvolgende zeges die Venus Williams in 2000 realiseerde.