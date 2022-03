Premium Het beste van De Telegraaf

Rellende supporters, een publicitaire catastrofe en grote onzekerheid over de toekomst Incidenten stapelen zich op: donkere wolken boven Vitesse

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Stewards proberen de Vitesse-fans tevergeefs in toom te houden. Ⓒ ProShots

ARNHEM - Het definitief staken van Vitesse-Sparta Rotterdam bij de stand van 0-1 vanwege misdragingen door supporters van de thuisclub is het zoveelste incident waarbij de Arnhemse club dit seizoen is betrokken. De bijzondere prestaties van Vitesse in Europa verbloemen tal van problemen. Daar hoort zeker ook het uitdijende wangedrag van de eigen achterban bij.