Gary Hekman: reus met kippenvel is frustratie kwijt

Gary Hekman Ⓒ BSR Agency

ENSCHEDE - Negen jaar aan een stuk ging de Nederlandse marathontitel op kunstijs naar een rijder uit de ploeg van Jillert Anema. Meestal kwam het rood-wit-blauw om de schouders van de kleine Friese straaljager Arjan Stroetinga (zeven keer), maar 2020 had direct een verrassing in petto. Gary Hekman sprintte in Enschede een frustrerende erfenis van zes jaar van zich af. Hij kreeg Sjoerd den Hertog (tweede) en Stroetinga (derde) naast zich op het podium.