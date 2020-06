Charles Leclerc (Ferrari) over openbare weg met Formule 1-bolide

Leclerc mocht dan wel met lage snelheid rijden, het geluid van zijn wagen galmde wel luid door de verlaten straten van Maranello. Achteraf tweette de coureur dan ook op Twitter: „Goeiemorgen Maranello! Sorry als ik deze morgen iemand gewekt heb, maar ik was op weg naar mijn werk.”

„Ik sta normaal gezien niet graag vroeg op ’s morgens”, vervolgde Leclerc in een verklaring van zijn team. „Maar deze morgen had ik een goede reden. Het voelde goed om weer in de cockpit te zitten. Ik voelde me weer helemaal thuis.”

Het was 110 dagen geleden dat de laatste F1-testrit in Barcelona plaatsvond. Midden maart had het seizoen in Melbourne moeten starten, maar de coronacrisis goeide roet in het eten. De nieuwe start vindt op 5 juli in Oostenrijk plaats. Voorlopig zijn zeven Europese races ingepland.